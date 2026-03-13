Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном Кавказе

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном Кавказе и в развитии взаимодействия между Центральной Азией и этим регионом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов на полях Глобального Бакинского форума.

По его словам, в последние годы отношения между Узбекистаном и Азербайджаном развиваются очень динамично, что во многом связано с установлением крепких братских отношений между лидерами двух стран.

"Между нами установлены самые высокие уровни сотрудничества и доверия. Это союзнические отношения. Развивается экономическое и гуманитарное сотрудничество", - подчеркнул Камилов.

Он отметил, что сегодня сотрудничество выходит за рамки двусторонних отношений и охватывает два крупных региона - Центральную Азию и Южный Кавказ, где Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева играет ключевую роль.

"Наша задача - создать новое геополитическое и экономическое пространство, соединив Центральную Азию с Южным Кавказом. В этом есть взаимопонимание, достигнутое в ходе визита президента Азербайджана в Узбекистан и его участия в саммите центральноазиатских государств", - заявил он.