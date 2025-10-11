İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilana səfər edib

    Xarici siyasət
    • 11 oktyabr, 2025
    • 13:20
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilana səfər edib

    İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarının işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri davam edir.

    "Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, konfrans iştirakçıları bu gün Zəngilan rayonuna səfər ediblər.

    Tədbir iştirakçılarının Zəngilana səfəri rayonun yenidən qurulan Ağalı kəndinin mərkəzindəki "ZƏFƏR" abidəsini ziyarətlə başlayıb.

    Qonaqlar həmçinin Ağalı kəndində əhalinin qayıdışı üçün yaradılan şəraitlə tanış olublar.

    Xatırladaq ki, konfrans iştirakçıları ötən günün birinci yarısında Ağdərə rayonunun Ballıqaya kəndi ərazisində aşkarlanan kütləvi məzarlıqda və Şuşa şəhərinin görməli yerlərində, o cümlədən, işğal dövründə azərbaycanlı əsirlərin saxlandığı şəhər həbsxanasında olublar.

    Zəngilan Ağalı kəndi əsir və itkin düşmüş şəxslər Beynəlxalq konfrans

    Son xəbərlər

    13:46

    Aİ rəsmisi: "Qadınlar kibertəhlükəsizlik sektorunda yetərincə təmsil olunmurlar"

    İKT
    13:36

    Ukrayna və Britaniya LYRA proqramı çərçivəsində işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    13:34

    Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:30

    Azərbaycanda yox olmaq təhlükəsi altında olan 31 turizm məhsulu xəritələşdirilib

    Turizm
    13:30

    Bruno Retayo Fransanın yeni hökumətinin tərkibinə daxil olmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    13:28

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücumları dayandırır

    Digər ölkələr
    13:20
    Foto

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilana səfər edib

    Xarici siyasət
    13:16

    Ermənistanda "Amulsar" qızıl mədəninə 750 milyon dollar məbləğində investisiya qoyulacaq

    Region
    13:02

    Ukrayna rəsmisi : "Kibertəhlükəsizlik potensialımızı ixrac etmək istəyirik"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti