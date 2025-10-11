Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Зангилан

    Внешняя политика
    • 11 октября, 2025
    • 13:58
    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Зангилан

    Участники международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам в ходе визита на освобожденные от оккупации территории посетили Зангиланский район.

    Как передает корреспондент Report, их визит начался с посещения памятника ZƏFƏR (Победа) в центре восстановленного села Агалы.

    Здесь они также ознакомились с условиями, созданными для возвращения жителей в село.

    Вчера в первой половине дня участники конференции побывали на территории обнаружения массового захоронения в селе Баллыгая Агдеринского района, они также посетили Шушинскую тюрьму, где армяне насильно удерживали и подвергали пыткам азербайджанских пленных и заложников, а также ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в Шуше.

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilana səfər edib
    Participants of int'l conference on missing persons visit Azerbaijan's Zangilan

    Лента новостей