İsveçrənin İrandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə olunublar
    İsveçrənin İrandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə olunublar

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 15:44
    İsveçrənin İrandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə olunublar

    İsveçrənin İranda yerləşən səfirliyinin əməkdaşları təxliyə olunublar.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, səfir Olivier Bangerter və 6 əməkdaş "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə Azərbaycan ərazisinə daxil olublar.

    Təxliyə prosesi müvafiq sənəd yoxlanışı, qeydiyyat və digər prosedurların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilib və sərhəd-keçid məntəqəsində təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.

    Qeydiyyat prosedurlarından onlar sonra təhlükəsiz şəkildə təyinat istiqamətlərinə yola salınıblar.

    Bundan əlavə, 1 Kanada, 2 Çin vətəndaşının da təxliyəsi həyata keçirilib.

    İsveçrənin İrandakı səfirliyi Olivier Bangerter
    Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
    Swiss embassy staff evacuated from Iran through Azerbaijan

