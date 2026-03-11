İsveçrənin İrandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə olunublar
Xarici siyasət
- 11 mart, 2026
- 15:44
İsveçrənin İranda yerləşən səfirliyinin əməkdaşları təxliyə olunublar.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, səfir Olivier Bangerter və 6 əməkdaş "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə Azərbaycan ərazisinə daxil olublar.
Təxliyə prosesi müvafiq sənəd yoxlanışı, qeydiyyat və digər prosedurların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilib və sərhəd-keçid məntəqəsində təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.
Qeydiyyat prosedurlarından onlar sonra təhlükəsiz şəkildə təyinat istiqamətlərinə yola salınıblar.
Bundan əlavə, 1 Kanada, 2 Çin vətəndaşının da təxliyəsi həyata keçirilib.
