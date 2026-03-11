Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Внешняя политика
- 11 марта, 2026
- 16:09
Сотрудники посольства Швейцарии в Иране эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт пропуска "Астара".
Как сообщает южное бюро Report, среди эвакуированных - посол Швейцарии Оливье Бангертер и шесть сотрудников дипмиссии.
После прохождения проверки документов, регистрации и других необходимых процедур дипломаты безопасно въехали на территорию Азербайджана.
На пункте пропуска были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного пересечения границы.
Кроме того, через тот же пограничный пункт были эвакуированы один гражданин Канады и два гражданина Китая.
Последние новости
16:25
В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человекДругие страны
16:18
Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболуДругие страны
16:13
Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей ИранаВ регионе
16:12
Антониу Кошта почтил в Баку память шехидовВнешняя политика
16:10
В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу КоштойВнешняя политика
16:09
Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в АзербайджанВнешняя политика
16:06
Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-АрменияДругие страны
15:58
Фото
Бангертер: Посольство Азербайджана в Тегеране оказало помощь дипмиссии Швейцарии в эвакуации из ИранаВнешняя политика
15:55