Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Сотрудники посольства Швейцарии в Иране эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт пропуска "Астара".

Как сообщает южное бюро Report, среди эвакуированных - посол Швейцарии Оливье Бангертер и шесть сотрудников дипмиссии.

После прохождения проверки документов, регистрации и других необходимых процедур дипломаты безопасно въехали на территорию Азербайджана.

На пункте пропуска были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного пересечения границы.

Кроме того, через тот же пограничный пункт были эвакуированы один гражданин Канады и два гражданина Китая.