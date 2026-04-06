İrakli Kobaxidze: Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesini alqışlayırıq
Xarici siyasət
- 06 aprel, 2026
- 14:11
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Azərəbaycan və Ermənistanın arasında sülh prosesini alqışladığını bildirib.
"Report"un Tbilisiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, İrakli Kobaxidze Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında çıxışı zamanı deyib ki, Gürcüstan hər zaman sülhü dəstəkləyib.
Onun sözlərinə görə, ehtiyac yarandıqca da bu prosesin irəli aparılması üçün tövhəmizi verməyə hazırıq:
"Bizim ölkələr Cənuni qafqazda yeni fürsətlər açır. Bugünkü proseslər Orta Dəhliz regionu mahiyyətini artırır. Biz regionda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına və müasirləşməsinə xüsusi diqqət ayırırıq. Azərbaycan və Gürcüstan dəfələrlə sübut edib ki, biz etibarlı tərəfdaşıq. Xüsusilə də enerji məsələlərində".
