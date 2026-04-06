Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Ираклий Кобахидзе: Приветствуем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 14:17
    Ираклий Кобахидзе: Приветствуем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом он сказал в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    По его словам, по мере возникновения необходимости Грузия готова вносить свой вклад в продвижение этого процесса:

    "Наши страны открывают новые возможности на Южном Кавказе. Сегодняшние процессы повышают значимость региона Среднего коридора. Мы уделяем особое внимание развитию и модернизации транспортной инфраструктуры в регионе. Азербайджан и Грузия неоднократно доказывали, что являются надежными партнерами. Особенно в вопросах энергетики".

    Визит Ильхама Алиева в Грузию Ильхам Алиев Ираклий Кобахидзе Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-грузинские отношения
    İrakli Kobaxidze: Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesini alqışlayırıq
    Irakli Kobakhidze welcomes peace process between Azerbaijan and Armenia

    Последние новости

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    Лента новостей