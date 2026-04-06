Ираклий Кобахидзе: Приветствуем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 14:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом он сказал в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, по мере возникновения необходимости Грузия готова вносить свой вклад в продвижение этого процесса:
"Наши страны открывают новые возможности на Южном Кавказе. Сегодняшние процессы повышают значимость региона Среднего коридора. Мы уделяем особое внимание развитию и модернизации транспортной инфраструктуры в регионе. Азербайджан и Грузия неоднократно доказывали, что являются надежными партнерами. Особенно в вопросах энергетики".
