Ираклий Кобахидзе: Приветствуем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом он сказал в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, по мере возникновения необходимости Грузия готова вносить свой вклад в продвижение этого процесса:

"Наши страны открывают новые возможности на Южном Кавказе. Сегодняшние процессы повышают значимость региона Среднего коридора. Мы уделяем особое внимание развитию и модернизации транспортной инфраструктуры в регионе. Азербайджан и Грузия неоднократно доказывали, что являются надежными партнерами. Особенно в вопросах энергетики".