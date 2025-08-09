Haqqımızda

9 avqust 2025 13:44
İrakli Kobaxidze: Azərbaycan və Ermənistan arasında tarixi sülh sazişini alqışlayırıq

Gürcüstan Azərbaycan və Ermənistan arasında tarixi sülh sazişini alqışlayır.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib.

O, Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan tarixi sülh sazişi münasibətilə tərəfləri, eləcə də ABŞ Prezidentini təbrik edib.

“Mən ABŞ və Azərbaycan prezidentlərini, Ermənistanın Baş nazirini tarixi sülh sazişinin əldə olunması münasibətilə təbrik edirəm. Gürcüstan həmişə regionda sülh və əməkdaşlıqda maraqlı olub və bundan sonra da qətiyyətlə dəstəkləyəcək”., - İ,Kobaxidze qeyd edib.

Baş nazir vurğulayıb ki, Gürcüstan bu tarixi anı Ermənistan, Azərbaycan, bütövlükdə region və dünya üçün böyük nailiyyət kimi qiymətləndirir:

“Bu uğur regionda sabitliyin və iqtisadi inkişafın yeni dövrünün başlanğıcıdır.”

Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ Prezidenti Donald Trampın vasitəçiliyi ilə Ağ Evdə birgə bəyannaməsi imzalayıblar. Sənədə əsasən, tərəflər hərbi əməliyyatları həmişəlik dayandırmaq, ticarət və diplomatik münasibətləri, qarşılıqlı səfərləri bərpa etmək, bir-birinin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etmək öhdəliyini götürüblər.

