    BHA İnam Kərimov, Fərid Əhmədov və Ramiz Rzayevi xüsusi medalla təltif edib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:16
    BHA İnam Kərimov, Fərid Əhmədov və Ramiz Rzayevi xüsusi medalla təltif edib

    Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası (BHA) Azərbaycanın Məhkəmə Hüquq Şurası və Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov, ədliyyə naziri Fərid Əhmədov və Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayevi təltif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün Bakıda BHA-nın 67-ci Baş Assambleyası çərçivəsində "Konstitusiya və Suverenlik İli" nə həsr olunmuş "Məhkəmə hakimiyyəti və dövlətin digər iki qolu arasında münasibətlər" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda Assosiasiyanın vitse-prezidenti Marselli Kouassi xüsusi hazırlanmış medalları İ.Kərimov, F.Əhmədov və R.Rzayevə təqdim edib.

