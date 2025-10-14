BHA İnam Kərimov, Fərid Əhmədov və Ramiz Rzayevi xüsusi medalla təltif edib
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 11:16
Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası (BHA) Azərbaycanın Məhkəmə Hüquq Şurası və Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov, ədliyyə naziri Fərid Əhmədov və Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayevi təltif edib.
"Report" xəbər verir ki, bu gün Bakıda BHA-nın 67-ci Baş Assambleyası çərçivəsində "Konstitusiya və Suverenlik İli" nə həsr olunmuş "Məhkəmə hakimiyyəti və dövlətin digər iki qolu arasında münasibətlər" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda Assosiasiyanın vitse-prezidenti Marselli Kouassi xüsusi hazırlanmış medalları İ.Kərimov, F.Əhmədov və R.Rzayevə təqdim edib.
Son xəbərlər
12:15
Sabah hava yağmursuz olacaqDigər
12:14
Nurlan Sauranbayev: "Qazaxıstan Zəngəzur dəhlizinin yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyir"İnfrastruktur
12:10
Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıbSənaye
12:09
Foto
Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılırSosial müdafiə
12:08
Foto
Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
12:07
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 % artıbMaliyyə
12:07
Tramp "Time"in üz qabığındakı fotosunu bəyənməyibMaraqlı
12:04
Nazir: "Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var"Biznes
12:02