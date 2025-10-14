Международная ассоциация судей наградила Инама Керимова, Фарида Ахмедова и Рамиза Рзаева
Внешняя политика
- 14 октября, 2025
- 11:34
Международная ассоциация судей наградила председателя Верховного суда Инама Керимова, министра юстиции Фарида Ахмедова и председателя Союза судей Азербайджана Рамиза Рзаева.
Как сообщает Report, специальные медали Керимову, Ахмедову и Рзаеву вручил вице-президент ассоциации Марселли Куасси в рамках международной конференции в Баку, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти.
