Международная ассоциация судей наградила Инама Керимова, Фарида Ахмедова и Рамиза Рзаева

Международная ассоциация судей наградила председателя Верховного суда Инама Керимова, министра юстиции Фарида Ахмедова и председателя Союза судей Азербайджана Рамиза Рзаева.

Как сообщает Report, специальные медали Керимову, Ахмедову и Рзаеву вручил вице-президент ассоциации Марселли Куасси в рамках международной конференции в Баку, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти.