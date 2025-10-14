Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Международная ассоциация судей наградила Инама Керимова, Фарида Ахмедова и Рамиза Рзаева

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 11:34
    Международная ассоциация судей наградила Инама Керимова, Фарида Ахмедова и Рамиза Рзаева

    Международная ассоциация судей наградила председателя Верховного суда Инама Керимова, министра юстиции Фарида Ахмедова и председателя Союза судей Азербайджана Рамиза Рзаева.

    Как сообщает Report, специальные медали Керимову, Ахмедову и Рзаеву вручил вице-президент ассоциации Марселли Куасси в рамках международной конференции в Баку, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти.

    судьи судебная власть международная конференция
    Фото
