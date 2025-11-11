İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    İlham Əliyev təyyarə qəzası ilə əlaqədar Türkiyə Prezidentinə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2025
    • 16:44
    İlham Əliyev təyyarə qəzası ilə əlaqədar Türkiyə Prezidentinə başsağlığı verib

    Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə məxsus hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması ilə əlaqədar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, başsağlığı mətnində deyilir:

    "Əziz Qardaşım.

    Gəncədən qalxan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində hərbçilərin həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı.

    Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş vermiş faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

    Allah rəhmət eləsin!"

    İlham Əliyev Azərbaycan Türkiyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan başsağlığı
    Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции
    Ilham Aliyev offers condolences to Turkish president over plane crash

    Son xəbərlər

    17:20

    Ərdoğan: Xilasetmə işləri davam etdirilir

    Xarici siyasət
    17:11

    Gürcüstan Hava Naviqasiya Xidməti: Türkiyə təyyarəsi həyəcan siqnalı vermədən radarlardan itib

    Region
    17:10

    Azərbaycan XİN təyyarə qəzası ilə əlaqədar Türkiyəyə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:10

    Zakir Həsənov türkiyəli həmkarına başsağlığı verib

    Hərbi
    17:07

    "Límite Informativo": Azərbaycan WUF13-də "ağıllı şəhər"lər üzrə innovativ həllərini təqdim edəcək

    Xarici siyasət
    17:05

    Ronaldu üçün 2026-cı il dünya çempionatı sonuncu yarış olacaq

    Futbol
    17:04

    Türkiyənin hərbi yük təyyarəsi Gürcüstanda qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:00

    Azərbaycandakı BOKT-ların (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)

    Maliyyə
    16:54

    Elvin Cəfərquliyev Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti