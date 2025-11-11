Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 16:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на азербайджано-грузинской границе.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
"Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции, вылетевшего из Гянджи", - говорится в письме, адресованном Эрдогану.
Азербайджанский лидер выразил соболезнования президенту Турции, семьям и близким погибших, а также братскому турецкому народу.
