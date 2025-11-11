Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 16:47
    Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на азербайджано-грузинской границе.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    "Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции, вылетевшего из Гянджи", - говорится в письме, адресованном Эрдогану.

    Азербайджанский лидер выразил соболезнования президенту Турции, семьям и близким погибших, а также братскому турецкому народу.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган соболезнования ВВС Турции
    İlham Əliyev təyyarə qəzası ilə əlaqədar Türkiyə Prezidentinə başsağlığı verib
    Ilham Aliyev offers condolences to Turkish president over plane crash

