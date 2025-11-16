İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib
Xarici siyasət
- 16 noyabr, 2025
- 11:32
Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət Görüşünün iclası keçirilir.
"Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib.
Son xəbərlər
12:07
Sabahın hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:05
Azərbaycanlı basketbolçu klubu üçün sponsor axtarırKomanda
11:58
Prezident: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlərXarici siyasət
11:54
İlham Əliyev: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında birləşdirici həlqədirXarici siyasət
11:50
Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan varDigər ölkələr
11:48
İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcəkXarici siyasət
11:41
Prezident: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan bu gün vahid geosiyasi regiondurXarici siyasət
11:34
Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu üzv olması qərarı qəbul olunduXarici siyasət
11:32