    Ильхам Алиев выступил на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 11:35
    Ильхам Алиев выступил на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии

    В столице Узбекистана Ташкенте 16 ноября состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

    Как сообщает из узбекистанской столицы корреспондент Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib

