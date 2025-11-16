Зеленский: Украина подготовила историческое соглашение с Францией Другие страны

ВОЗ: Новая рамка сотрудничества ООН и Азербайджана подчеркивает важность цифровых и инновационных решений ИКТ

Президент: Азербайджан и страны ЦА имеют большой потенциал сотрудничества в цифровых коммуникациях Внешняя политика

Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральная Азия - связующее звено между Востоком и Западом, Севером и Югом Внешняя политика

Кац: Израиль останется в буферной зоне на юге Сирии Другие страны

Президент: Центральная Азия и Азербайджан сегодня являются единым геополитическим регионом Внешняя политика

На GYC-25 призвали к трехсторонней модели сотрудничества в образовании ИКТ

Ильхам Алиев выступил на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Внешняя политика