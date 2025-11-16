Ильхам Алиев выступил на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии
Внешняя политика
- 16 ноября, 2025
- 11:35
В столице Узбекистана Ташкенте 16 ноября состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".
Как сообщает из узбекистанской столицы корреспондент Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.
