    İlham Əliyev: Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edir

    Xarici siyasət
    • 25 aprel, 2026
    • 13:50
    İlham Əliyev: Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edir

    Hərbi-texniki əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparıldı və burada da çox böyük perspektivlər var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə mətbuata bəyanatında bildirib.

    "Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edir və burada birgə istehsalla, ümumiyyətlə, sənaye sahəsində birgə istehsal ilə bağlı çox gözəl imkanlar var", - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

    İlham Əliyev Volodimir Zelenski Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri
    Ильхам Алиев: Военно-промышленный комплекс развивается как в Азербайджане, так и в Украине
    President Ilham Aliyev: Military-industrial complex developing in both Azerbaijan, Ukraine

