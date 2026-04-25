    Ильхам Алиев: Военно-промышленный комплекс развивается как в Азербайджане, так и в Украине

    Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества, и здесь тоже имеются очень большие перспективы.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    "Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев Владимир Зеленский Азербайджано-Украинские отношения
    İlham Əliyev: Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edir
    President Ilham Aliyev: Military-industrial complex developing in both Azerbaijan, Ukraine

