İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    İlham Əliyev Danimarkaya işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:33
    İlham Əliyev Danimarkaya işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Danimarkaya işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Danimarka Avropa Siyasi Birliyi
    Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в Данию
    Ilham Aliyev shares post about his working visit to Denmark

    Son xəbərlər

    17:52

    Erməni arxiyepiskop iki il müddətinə həbs edilib

    Region
    17:51

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdur

    Maliyyə
    17:49

    Azərbaycanın iki parabadmintonçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    17:49

    Kopenhagen sammiti - sülhə mane olanlar İlham Əliyevin sülh gündəliyinə təslim oldular - ŞƏRH

    Analitika
    17:48

    Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    17:48

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, hər iki pilot ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:47

    Azərbaycanda biri hərbçi olmaqla dörd nəfər dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs edilib

    Hadisə
    17:44

    Azərbaycan banklarında 800 milyon manata yaxın qeyri-işlək kredit var

    Maliyyə
    17:41

    Avropa Komissiyası Mayot və Reyunyonun bərpasına 110 milyon avrodan çox vəsait ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti