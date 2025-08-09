Haqqımızda

İlham Əliyev: Azərbaycanofobiyanın hərəkətverici qüvvəsi Bayden administrasiyası olub

İlham Əliyev: Azərbaycanofobiyanın hərəkətverici qüvvəsi Bayden administrasiyası olub
Xarici siyasət
9 avqust 2025 03:49
İlham Əliyev: Azərbaycanofobiyanın hərəkətverici qüvvəsi Bayden administrasiyası olub

Bilirsiniz, son beş ildə müxtəlif ölkələrin liderləri tərəfindən neçə şayiə, neçə təxribatla qarşılaşmışıq. Onlar Azərbaycanın Ermənistana hücum etməyi, ərazinin bu hissəsini zorla ələ keçirməyi planlaşdırdığı barədə şayiələr yayırdılar. Bunun yalan məlumat olduğuna dair bütün bəyanatlarımız nəticə vermədi, çünki belə bir təsəvvür, o cümlədən burada - Vaşinqtonda da yaradılırdı.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda jurnalistlərə müsahibəsində bildirib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu azərbaycanofobiyanın hərəkətverici qüvvəsi Bayden administrasiyası idi.

İngilis versiyası President Ilham Aliyev: The driving force behind Azerbaijanphobia was Biden's administration
Rus versiyası Президент Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена

