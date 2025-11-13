İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Prezident: Azərbaycanla Özbəkistan arasında əməkdaşlıq beynəlxalq platformalarda inkişaf edir

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:57
    Prezident: Azərbaycanla Özbəkistan arasında əməkdaşlıq beynəlxalq platformalarda inkişaf edir
    İlham Əliyev

    Azərbaycanla Özbəkistan arasında əməkdaşlıq beynəlxalq platformalarda uğurla inkişaf edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə (UzA) müsahibəsində deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib:

    "Hər dəfə Özbəkistanın dinamik inkişafını və özbək xalqının əldə etdiyi heyranedici nailiyyətləri böyük məmnunluqla müşahidə edirəm. Həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar və cəmiyyətin bütün sahələrinin ardıcıl müasirləşdirilməsi ölkənin nüfuzunun davamlı artmasına və beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmlənməsinə kömək edir. Bu nailiyyətlər dostum və qardaşım Prezident Şavkat Mirziyoyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü və düşünülmüş dövlət siyasətinin göstəricisidir".

    Prezident bildirib ki, ölkələr arasında əməkdaşlıq təkcə ikitərəfli formatda deyil, həm də beynəlxalq platformalarda uğurla inkişaf edir:

    "Azərbaycan və Özbəkistan Türk Dövlətləri Təşkilatının fəal üzvləridir və türk birliyinin möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfələr verirlər. Bundan əlavə, münasibətlərimiz BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, AQEM və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurla inkişaf edir".

    İlham Əliyev Azərbaycan Özbəkistan
    Президент: Сотрудничество Баку и Ташкента успешно развивается на международных площадках

    Son xəbərlər

    16:54

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilib

    Komanda
    16:51
    Foto

    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48
    Foto

    Azərbaycan və İsrail fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    16:42

    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar

    Daxili siyasət
    16:39

    Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdı

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti