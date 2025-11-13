Президент: Сотрудничество Баку и Ташкента успешно развивается на международных площадках

Сотрудничество Азербайджана и Узбекистана успешно развивается не только в двустороннем формате, но и на международных площадках.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

"Каждый раз с большим удовлетворением наблюдаю динамичное развитие Узбекистана и впечатляющие достижения, которых добился народ этой страны. Проводимые широкомасштабные реформы, последовательная модернизация всех сфер жизни общества способствуют неуклонному росту авторитета и усилению позиций страны на международной арене", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что эти достижения являются свидетельством целенаправленной и продуманной государственной политики, проводимой под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Сотрудничество наших стран успешно развивается не только в двустороннем формате, но и на международных площадках. Азербайджан и Узбекистан являются активными членами Организации тюркских государств и вносят значимый вклад в укрепление тюркского единства. Кроме того, наши отношения успешно развиваются в рамках таких международных организаций как ООН, Движение неприсоединения, ОИС, ОЭС, СВМДА и так далее", - добавил Ильхам Алиев.