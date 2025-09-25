İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev: ABŞ Konqresinin 907-ci düzəlişi birdəfəlik ləğv etməsi etimad və əməkdaşlığı möhkəmləndirərdi

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 20:58
    İlham Əliyev

    Prezident Trampın 1992-ci ildə Azadlığa Dəstək Aktına 907-ci düzəliş şəklində Azərbaycana qarşı tətbiq olunmuş sanksiyaların icrasını dayandırması qərarı da tarixi addımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı deyib.

    Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, ABŞ Konqresinin 907-ci düzəlişi birdəfəlik ləğv etməsi ikili standartların mirasına son qoymaqla, Azərbaycanın qlobal təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə verdiyi bir dövrdə etimad və əməkdaşlığı möhkəmləndirərdi.

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Президент Ильхам Алиев: Окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки укрепит доверие и сотрудничество
    President Ilham Aliyev: Permanent removal of Section 907 by US Congress would strengthen trust and cooperation

