Решение президента Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, также является историческим шагом.

Как сообщает Report, об этом заявил gрезидент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность.