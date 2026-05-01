Hikmət Hacıyev diplomatik korpusun Qarabağa səfəri ilə bağlı video paylaşıb

    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının (PA) Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev diplomatik korpusun üzvləri ilə birlikdə Qarabağa səfəri barədə video paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi özünün "X" sosial media hesabındakı paylaşımında yazıb:

    "Biz diplomatik korpusun üzvləri ilə birlikdə Qarabağa səfər edirik. Səfərimiz Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarətlə başladı. Keçmişin bəzi xatirələrinə göz yuma bilmərik. Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad etdik".

    Хикмет Гаджиев поделился видео с Мемориала жертв Ходжалы

