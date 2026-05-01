Хикмет Гаджиев поделился видео с Мемориала жертв Ходжалы

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео с посещения Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил в социальной сети X.

"Мы посещаем Карабах вместе с членами дипломатического корпуса. Наша поездка началась с посещения Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида. Мы не можем закрывать глаза на события прошлого. Мы отдали дань уважения безграничной памяти жертв Ходжалы", - отметил Гаджиев.

We are visiting Karabakh together with members of the diplomatic corps. Our trip began with a visit to the Khojaly Genocide Memorial. We cannot close our eyes to certain memories of the past. We paid our deepest respects to the cherished memory of the victims of Khojaly. pic.twitter.com/16QWVyA4LF — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 1, 2026

Отметим, что в поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

Визит продлится два дня и охватит города Ханкенди, Ходжалы, Шушу, а также Лачынский район.

В ходе поездки участники ознакомятся с ходом работ по реконструкции и восстановлению региона, а также с объектами социально-экономической инфраструктуры.