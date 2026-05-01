Хикмет Гаджиев поделился видео с Мемориала жертв Ходжалы

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео с посещения Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

    Как передает Report, об этом дипломат сообщил в социальной сети X.

    "Мы посещаем Карабах вместе с членами дипломатического корпуса. Наша поездка началась с посещения Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида. Мы не можем закрывать глаза на события прошлого. Мы отдали дань уважения безграничной памяти жертв Ходжалы", - отметил Гаджиев.

    Отметим, что в поездке принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

    Визит продлится два дня и охватит города Ханкенди, Ходжалы, Шушу, а также Лачынский район.

    В ходе поездки участники ознакомятся с ходом работ по реконструкции и восстановлению региона, а также с объектами социально-экономической инфраструктуры.

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей