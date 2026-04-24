Hikmət Hacıyev çinli nazirlə rəqəmsal sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib
- 24 aprel, 2026
- 19:30
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Çinin Kiberfəza İdarəsinin naziri Çjuan Junvenlə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə H.Hacıyev özünün "X" hesabında məlumat paylaşıb.
"Azərbaycan və Çin arasındakı hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq əsasında Çinin Kiberfəza İdarəsinin naziri cənab Çjuan Junvenlə ölkələrimiz arasında rəqəmsal inkişaf, sosial media və dezinformasiya və dipfeyklərlə mübarizə sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə etdik", - deyə o qeyd edib.
Based on the comprehensive strategic partnership between Azerbaijan and China with Mr. Zhuang Rongwen— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 24, 2026
Minister of the Cyberspace Administration of China we discussed bilateral cooperation between our countries in the field of digital development, social media and fight against…