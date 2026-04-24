Гаджиев обсудил с министром Китая цифровое сотрудничество и борьбу с фейками
- 24 апреля, 2026
- 19:27
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил о переговорах с китайской стороной по вопросам цифрового развития и борьбы с дезинформацией.
Как сообщает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал в социальной сети X по итогам встречи с министром Государственного офиса интернет-информации Китая Чжуан Жунвэном.
"В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем обсудили двустороннее сотрудничество в сфере цифрового развития, социальных медиа, а также противодействия дезинформации и дипфейкам", - отметил Гаджиев.
Based on the comprehensive strategic partnership between Azerbaijan and China with Mr. Zhuang Rongwen— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 24, 2026
Minister of the Cyberspace Administration of China we discussed bilateral cooperation between our countries in the field of digital development, social media and fight against… pic.twitter.com/KZExwoLjlb