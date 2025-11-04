İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Həsən Həsənov: Türk dövlətlərinin tarixi qədim dövrdən yazılmalıdır

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:48
    Həsən Həsənov: Türk dövlətlərinin tarixi qədim dövrdən yazılmalıdır
    Həsən Həsənov

    Türk dövlətlərinin tarixi orta əsrlərdən deyil, qədim dövrdən etibarən yazılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin TDT Ağsaqqallar Şurasında səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Həsənov qurumun Bakıda keçirilən 18-ci iclasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, türk tarixinin qədim dövrdən yazılmasının daha məqsədəuyğun olması fikrini belə əsaslandırıb.

    "Çünki islam dininin yayılmasından sonra türk dövlətləri arasında münaqişələr çoxalıb. İslamdan öncə isə belə deyildi. Bir növ, müharibəsiz və müstəqil fəaliyyət dövrü olub. Bu mənada, ortaq tarixə qədim dövrdən başlamaq türk xalqlarının tarixinin öyrənilməsi üçün ən əlverişli başlanğıcdır".

    Türk Dövlətləri Təşkilatı türk dövlətləri TDT Ağsaqqallar Şurası
