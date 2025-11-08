Fidan: "Qarabağ Azərbaycandır!" həqiqəti xalqların yaddaşında əbədi yaşayacaq
- 08 noyabr, 2025
- 15:34
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Qardaş Azərbaycanın 8 Noyabr - Zəfər Gününü ən səmimi duyğularımla təbrik edirəm. Qarabağın yenidən Azərbaycana qovuşmasını təmin edən tarixi mübarizənin qəhrəmanlarını dərin ehtiramla yad edir, Vətən uğrunda canını fəda etmiş bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizi isə minnətdarlıqla anıram", - paylaşımda qeyd olunub.
H.Fidan "Qarabağ Azərbaycandır!" həqiqətinin xalqların yaddaşında və bölgənin gələcəyində əbədi yaşayacağına inamını ifadə edib:
"Bu gün Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birlikdə Bakıda olmaqdan, qardaşlığımızı bir daha dərindən hiss etməkdən və Azərbaycan xalqının qüruruna şərik olmaqdan böyük şərəf duyuruq".
Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.— Hakan Fidan (@HakanFidan) November 8, 2025
Karabağ’ın öz topraklarına kavuşmasını sağlayan o tarihi mücadelenin kahramanlarını saygıyla anıyor; vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.
