    Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братства

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 16:01
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поздравил Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.

    Как сообщает Report, министр опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети "X".

    "От всего сердца поздравляю братский Азербайджан с Днем Победы. С глубоким уважением вспоминаю героев той исторической борьбы, обеспечившей воссоединение Карабаха с родной землей, молюсь о милости Всевышнего для всех шехидов, пожертвовавших жизнью за Родину, и с благодарностью вспоминаю ветеранов", - отмечается в публикации.

    Хакан Фидан подчеркнул, что "Карабах - это Азербайджан!", выразив уверенность, что эта истина навсегда останется в памяти народов и в будущем региона.

    "Сегодня, находясь в Баку вместе с нашим президентом [Реджепом Тайипом Эрдоганом], мы вновь глубоко ощущаем наше братство и гордимся тем, что разделяем чувство гордости азербайджанского народа", - отметил он.

    Fidan: "Qarabağ Azərbaycandır!" həqiqəti xalqların yaddaşında əbədi yaşayacaq
    Turkish FM Hakan Fidan congratulates Azerbaijan on Victory Day

