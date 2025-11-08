Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братства

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поздравил Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.

Как сообщает Report, министр опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети "X".

"От всего сердца поздравляю братский Азербайджан с Днем Победы. С глубоким уважением вспоминаю героев той исторической борьбы, обеспечившей воссоединение Карабаха с родной землей, молюсь о милости Всевышнего для всех шехидов, пожертвовавших жизнью за Родину, и с благодарностью вспоминаю ветеранов", - отмечается в публикации.

Хакан Фидан подчеркнул, что "Карабах - это Азербайджан!", выразив уверенность, что эта истина навсегда останется в памяти народов и в будущем региона.

"Сегодня, находясь в Баку вместе с нашим президентом [Реджепом Тайипом Эрдоганом], мы вновь глубоко ощущаем наше братство и гордимся тем, что разделяем чувство гордости азербайджанского народа", - отметил он.