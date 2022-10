Hikmət Hacıyev Gürcüstanda “Azərbaycan” mahnısının səsləndirilməsi ilə bağlı paylaşım edib

Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tviter hesabında gürcü musiqiçilərin məşhur "Azərbaycan" mahnısını səsləndirməsi ilə bağlı paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Gürcü musiqiçilərin ifasında məşhur “Azərbaycan” mahnısı. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycan və Gürcüstan arasında “dostluq, qardaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin” səmimi illüstrasiyası”, - paylaşımda deyilir.