Fərid Şəfiyev: Türk dövlətləri arasında birlik region üçün çox əhəmiyyətlidir
Xarici siyasət
- 29 sentyabr, 2025
- 13:54
Türk dövlətləri arasında hərbi-siyasi və digər birliklər region üçün çox əhəmiyyətlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin beyin mərkəzlərinin konfransında yekun nitqi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, bu amil ümumi çağırışlara qarşı birgəlik deməkdir.
F.Şəfiyev Prezident İlham Əliyevin türk dövlətləri arasındakı vəhdət haqqında fikirlərindən sitat gətirərək əməkdaşlıq əlaqələrinin TDT-nin gələcəyi üçün faydalı olacağına diqqət çəkib.
Sədr Azərbaycanın 30 ildən sonra öz ərazisi üzərində tam suverenliyini və nəzarətini bərpa etməsinə də toxunub.
