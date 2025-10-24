Fərid Əhmədov: Məhkəmə və arbitraj mərkəzlərinin əməkdaşlıq etməsinə dəstək verməyə hazırıq
Xarici siyasət
- 24 oktyabr, 2025
- 10:58
Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycanda məhkəmə və arbitraj mərkəzlərinin əməkdaşlıq etməsinə dəstək verməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə naziri Fərid Əhmədov oktyabrın 24-də Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbirdə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, beynəlxalq məhkəmələrdə 200 ildir arbitraj məsələləri müzakirə olunur:
"Beynəlxalq yuridiksiyada arbitraj institutları ilə yerli məhkəmələrin əməkdaşlığı əsas götürülür. Azərbaycanda da məhkəmə və arbitraj mərkəzləri arasında bilik və intellektual danışıqlar aparılmalıdır. Çünki birgə əməkdaşlıq Azərbaycan qanunvericiliyinə töhfə verəcək. Ədliyyə Nazirliyi də bu məsələdə istənilən dəstəyi verməyə hazırdır".
Son xəbərlər
12:08
TDT Ümümtürk Patent Təşkilatının yaradılmasını təklif edibİnfrastruktur
12:07
Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstəribXarici siyasət
12:06
Xüsusi nümayəndəlik: Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edibQarabağ
12:05
Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"Biznes
12:04
Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində "sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır" fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏXarici siyasət
12:02
Foto
AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edibSağlamlıq
12:01
KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilərDigər ölkələr
11:59
Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölübRegion
11:58