İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Fərid Əhmədov: Məhkəmə və arbitraj mərkəzlərinin əməkdaşlıq etməsinə dəstək verməyə hazırıq

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 10:58
    Fərid Əhmədov: Məhkəmə və arbitraj mərkəzlərinin əməkdaşlıq etməsinə dəstək verməyə hazırıq
    Fərid Əhmədov

    Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycanda məhkəmə və arbitraj mərkəzlərinin əməkdaşlıq etməsinə dəstək verməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə naziri Fərid Əhmədov oktyabrın 24-də Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbirdə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq məhkəmələrdə 200 ildir arbitraj məsələləri müzakirə olunur:

    "Beynəlxalq yuridiksiyada arbitraj institutları ilə yerli məhkəmələrin əməkdaşlığı əsas götürülür. Azərbaycanda da məhkəmə və arbitraj mərkəzləri arasında bilik və intellektual danışıqlar aparılmalıdır. Çünki birgə əməkdaşlıq Azərbaycan qanunvericiliyinə töhfə verəcək. Ədliyyə Nazirliyi də bu məsələdə istənilən dəstəyi verməyə hazırdır".

    Fərid Əhmədov Ədliyyə Nazirliyi Bakı Arbitraj Mərkəzi Məhkəmə
    Minister: Azerbaijan ready to support co-op between courts, arbitration centers

    Son xəbərlər

    12:08

    TDT Ümümtürk Patent Təşkilatının yaradılmasını təklif edib

    İnfrastruktur
    12:07

    Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    12:06

    Xüsusi nümayəndəlik: Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib

    Qarabağ
    12:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"

    Biznes
    12:04

    Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində "sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır" fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edib

    Sağlamlıq
    12:01

    KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilər

    Digər ölkələr
    11:59

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:58

    Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti