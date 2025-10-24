Фарид Ахмедов: Минюст Азербайджана готов поддержать сотрудничество судов и арбитражных центров

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов заявил о готовности ведомства содействовать развитию сотрудничества между судами и арбитражными центрами страны.

Как сообщает Report, с таким заявлением министр выступил на международной конференции, посвященной открытию Бакинского арбитражного центра.

"В мировой судебной практике уже более 200 лет обсуждаются вопросы арбитража. В Азербайджане также важно наладить интеллектуальный и профессиональный диалог между судами и арбитражными структурами. Такое сотрудничество внесет вклад в развитие отечественного законодательства", - подчеркнул Ахмедов.

Министр добавил, что Министерство юстиции готово оказать любую необходимую поддержку в этом направлении.