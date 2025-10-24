Фарид Ахмедов: Минюст Азербайджана готов поддержать сотрудничество судов и арбитражных центров
Внешняя политика
- 24 октября, 2025
- 12:17
Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов заявил о готовности ведомства содействовать развитию сотрудничества между судами и арбитражными центрами страны.
Как сообщает Report, с таким заявлением министр выступил на международной конференции, посвященной открытию Бакинского арбитражного центра.
"В мировой судебной практике уже более 200 лет обсуждаются вопросы арбитража. В Азербайджане также важно наладить интеллектуальный и профессиональный диалог между судами и арбитражными структурами. Такое сотрудничество внесет вклад в развитие отечественного законодательства", - подчеркнул Ахмедов.
Министр добавил, что Министерство юстиции готово оказать любую необходимую поддержку в этом направлении.
Последние новости
12:39
ГПС предотвратила контрабанду более 14 кг наркотиковПроисшествия
12:37
Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении согласны с тем, что мир — правильный путь - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
12:35
Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человекВ регионе
12:34
Ахмет Айдын: Турция будет развивать цифровую трансформацию вместе с АзербайджаномИКТ
12:29
ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в АзербайджанеМилли Меджлис
12:27
Глава "ASAN xidmət": Реформы должны соответствовать технологическим вызовам современностиИКТ
12:26
ММ утвердил новый порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособностиМилли Меджлис
12:22
Владанка Андреева: ООН готова поддержать развитие ИИ в АзербайджанеВнешняя политика
12:17