Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Фарид Ахмедов: Минюст Азербайджана готов поддержать сотрудничество судов и арбитражных центров

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 12:17
    Фарид Ахмедов: Минюст Азербайджана готов поддержать сотрудничество судов и арбитражных центров

    Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов заявил о готовности ведомства содействовать развитию сотрудничества между судами и арбитражными центрами страны.

    Как сообщает Report, с таким заявлением министр выступил на международной конференции, посвященной открытию Бакинского арбитражного центра.

    "В мировой судебной практике уже более 200 лет обсуждаются вопросы арбитража. В Азербайджане также важно наладить интеллектуальный и профессиональный диалог между судами и арбитражными структурами. Такое сотрудничество внесет вклад в развитие отечественного законодательства", - подчеркнул Ахмедов.

    Министр добавил, что Министерство юстиции готово оказать любую необходимую поддержку в этом направлении.

    Минюст Бакинский арбитражный центр сотрудничество Фарид Ахмедов
    Fərid Əhmədov: Məhkəmə və arbitraj mərkəzlərinin əməkdaşlıq etməsinə dəstək verməyə hazırıq
    Minister: Azerbaijan ready to support co-op between courts, arbitration centers

    Последние новости

    12:39

    ГПС предотвратила контрабанду более 14 кг наркотиков

    Происшествия
    12:37

    Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении согласны с тем, что мир — правильный путь - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    12:35

    Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человек

    В регионе
    12:34

    Ахмет Айдын: Турция будет развивать цифровую трансформацию вместе с Азербайджаном

    ИКТ
    12:29

    ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в Азербайджане

    Милли Меджлис
    12:27

    Глава "ASAN xidmət": Реформы должны соответствовать технологическим вызовам современности

    ИКТ
    12:26

    ММ утвердил новый порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности

    Милли Меджлис
    12:22

    Владанка Андреева: ООН готова поддержать развитие ИИ в Азербайджане

    Внешняя политика
    12:17

    В Тавушской области Армении в ДТП пострадали 11 человек

    В регионе
    Лента новостей