    Fariz İsmayılzadə: ABŞ-nin Cənubi Qafqaza artan marağı ölkə üçün yeni imkanlar yaradacaq

    • 18 noyabr, 2025
    • 10:45
    Fariz İsmayılzadə: ABŞ-nin Cənubi Qafqaza artan marağı ölkə üçün yeni imkanlar yaradacaq

    Azərbaycanda ABŞ-nin Cənubi Qafqaza artan marağının və Bakı ilə Vaşinqton arasında münasibətlərdə müsbət dinamikanın ölkə üçün yeni imkanlar yaradacağına ümid edilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Milli Məclisin deputatı, ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Bakı və Vaşinqton arasında münasibətlər ikitərəfli əlaqələrin bütün tarixi ərzində müxtəlif mərhələlərdən keçib:

    "ABŞ-nin faktiki olaraq regionda iştirak etmədiyi bir dövr var idi. İkitərəfli münasibətlərdə ciddi irəliləyiş görmədik. Əksinə, əlaqələrin azalmasını müşahidə etdik. Bu gün isə ABŞ-nin Cənubi Qafqaza diqqətinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artdığı yeni mərhələyə qədəm qoymuşuq. Vaşinqton sənədlərinin imzalanması bu diqqətin vacib siqnalı oldu".

    Deputat həmçinin bildirib ki, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində "yeni müsbət səhifə" fonunda Bakının əhəmiyyətli gözləntiləri formalaşır:

    "Tərəflər arasında qarşılıqlı səfərlər aktivləşib. Hazırda həmkarlarım, parlament üzvləri Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin sədri Səməd Seyidovun rəhbərliyi ilə Vaşinqtondadırlar və ABŞ konqresmenləri ilə görüşlər keçirirlər. Azərbaycana da ABŞ-dən çoxsaylı nümayəndə heyətləri gəlir. Biz iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında dialoqun canlanmasını müşahidə edirik".

    F.İsmayılzadə vurğulayıb ki, Azərbaycan üçün əsas prioritet neft hasilatının durğunluğu şəraitində iqtisadiyyatın modernləşdirilməsidir:

    "Ölkə inkişafın maraqlı mərhələsinə daxil olur. Biz bərpa olunan enerji və logistikadan tutmuş texnoloji investisiyalara qədər digər sahələrdə inkişaf imkanları axtarırıq. ABŞ bu məsələdə mühüm rol oynaya bilər - söhbət texnologiyaların transferindən, ABŞ investisiyalarından və yeni texnoloji istiqamətlərin inkişafından gedir".

    Deputat ayrıca süni intellekt və rəqəmsal təhlükəsizlik sahələrinə də diqqət çəkərək bu istiqamətlərdə Azərbaycan üçün ABŞ təcrübəsinə çıxışın xüsusilə zəruri olduğunu söyləyib.

    ABŞ Cənubi Qafqaz Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Фариз Исмаилзаде: Интерес США к Южному Кавказу создаст новые возможности для Азербайджана
    MP: Azerbaijan sees new opportunities amid growing US interest in region

