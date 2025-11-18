Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Фариз Исмаилзаде: Интерес США к Южному Кавказу создаст новые возможности для Азербайджана

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 10:38
    В Азербайджане рассчитывают, что растущий интерес США к Южному Кавказу и положительная динамика в отношениях между Баку и Вашингтоном откроют перед страной новые возможности.

    Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса и проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, выступая на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

    По словам Исмаилзаде, отношения между Баку и Вашингтоном на протяжении всей истории двусторонних отношений проходили через разные этапы.

    "Был период, когда США фактически отсутствовали в регионе. Мы не видели серьезного прогресса в двусторонних отношениях - наоборот, наблюдали сокращение контактов. Сегодня же мы вступили в новый этап, когда внимание США к Южному Кавказу заметно усиливается. Подписание вашингтонских документов стало важным сигналом этого внимания", - сказал депутат.

    Он отметил, что на фоне "новой позитивной страницы" в американо-азербайджанских отношениях у Баку формируются значительные ожидания.

    "Активизировались визиты между сторонами. Сейчас мои коллеги, члены парламента во главе с председателем Комитета по международным отношениям Самедом Сеидовым, находятся в Вашингтоне и проводят встречи с американскими конгрессменами. В Азербайджан также приезжает множество делегаций из США. Мы наблюдаем оживление диалога в различных секторах экономики", - сказал он.

    Фариз Исмаилзаде подчеркнул, что для Азербайджана ключевым приоритетом является модернизация экономики в условиях стагнации нефтедобычи.

    "Страна входит в интересную фазу развития. Мы ищем возможности роста в других сферах - от возобновляемой энергетики и логистики до технологических инвестиций. США могут сыграть важную роль - речь идет о трансфере технологий, американских инвестициях и развитии новых технологических направлений", - отметил парламентарий.

    Отдельно депутат выделил сферы искусственного интеллекта и цифровой безопасности, где Азербайджану особенно необходим доступ к американскому опыту.

    Азербайджан-США мозговые центры Фариз Исмаилзаде Милли Меджлис Южный Кавказ
    Лента новостей