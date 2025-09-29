İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Ersin Tatar: Azərbaycanın regionda sülhə verdiyi dəstəyi diqqətlə izləyirik

    Xarici siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 20:03
    Ersin Tatar: Azərbaycanın regionda sülhə verdiyi dəstəyi diqqətlə izləyirik

    Azərbaycanın regionda sülhə verdiyi dəstəyi diqqətlə izləyirik.

    Bunu "Report"un ABŞ bürosuna açıqlamasında Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin (ŞKTC) Prezidenti Ersin Tatar deyib.

    "Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan sülhü böyük məmnuniyyətlə izləyirik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da bu sülh prosesinə güclü dəstəyi oldu. Mən bunu əvvəllər də qeyd etmişəm, yenə təkrar etmək istəyirəm: biz özümüzü "bir millət, üç dövlət" olaraq görürük. Türkiyə, Azərbaycan və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti Qafqaz, Anadolu və Şərqi Aralıq dənizi üçbucağında çox sıx bağlıdır. Aramızdakı milli dəyərlər, mənəviyyat və tarix eyni millətin övladları olaraq bizi birləşdirir", - Ersin Tatar bildirib.

    O, Azərbaycanın Ermənistanla sülh bağlaması, Qarabağ Zəfərindən sonra baş verən hadisələrin ölkənin inkişafına müsbət təsir göstərəcəyinə inandığını qeyd edib.

    ŞKTC lideri əlavə edib ki, gələn ay Azərbaycana səfər edəcək:

    "Azərbaycan hökumətinin bölgəmizdəki problemlərin həllinə verdiyi ciddi dəstək var. Mən son iki ildə bir neçə dəfə Azərbaycana səfər etmişəm. Hər dəfə də Prezident İlham Əliyev məni yüksək səviyyədə qarşılayır. 6-7 oktyabr tarixlərində Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının toplantısında iştirak etmək üçün yenidən Azərbaycana gələcəyəm".

    Ersin Tatar Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti
    Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия Азербайджана
    Ersin Tatar: TRNC closely follows Azerbaijan"s support for regional peace

    Son xəbərlər

    20:48

    Polşanın gələn il müdafiə büdcəsi təxminən 55 milyard dollar olacaq

    Digər ölkələr
    20:47

    Məktəb avtobusları avtobus zolaqlarına daxil ola biləcək? - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    20:45

    Ərdoğan: Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdi

    Region
    20:44

    Kəngərli rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaq

    Energetika
    20:38

    Xalq artisti Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib

    İncəsənət
    20:37

    İspaniya ABŞ-yə İsrailə silah daşımaq üçün birgə bazalardan istifadə etməyi qadağan edib

    Digər ölkələr
    20:32

    MDB Baş katibi Ermənistanın təşkilatdan çıxmasını istisna edib

    Region
    20:23

    Emin Əmrullayev: Elm və Təhsil Nazirliyi ali təhsilin təxminən 80 faizinə birbaşa nəzarət edir

    Elm və təhsil
    20:14

    Əli Əsədov: Azərbaycanın sənaye transformasiyasında əldə etdiyi nailiyyətlər dünya miqyasında tanınır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti