Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия Азербайджана

Северный Кипр с особым вниманием следит за поддержкой, которую Азербайджан оказывает делу мира в регионе.

Об этом американскому бюро Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар.

"С большим удовлетворением наблюдаем за мирным процессом мира между Азербайджаном и Арменией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также оказал существенную поддержку этому процессу. Я уже отмечал ранее и хочу повторить: мы видим себя как "одну нацию, три государства". Турция, Азербайджан и Северный Кипр тесно связаны в треугольнике Кавказа, Анатолии и Восточного Средиземноморья. Общие национальные ценности, духовность и история объединяют нас как детей одного народа", - подчеркнул Эрсин Татар.

Он выразил уверенность, что заключение мира с Арменией и события, последовавшие за Карабахской победой, окажут положительное влияние на развитие Азербайджана.

Лидер ТРСК также сообщил, что в следующем месяце посетит Азербайджан. "Правительство Азербайджана оказывает серьезную поддержку в решении проблем нашего региона. За последние два года я несколько раз посещал Азербайджан. Каждый раз президент Ильхам Алиев принимал меня на высшем уровне. 6-7 октября по приглашению президента Ильхама Алиева я вновь прибуду в Азербайджан для участия в саммите Организации тюркских государств", - добавил он.