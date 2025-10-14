İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Ersin Tatar Azərbaycan, Türkiyə və Şimali Kipr parlament nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 14:06
    Ersin Tatar Azərbaycan, Türkiyə və Şimali Kipr parlament nümayəndə heyətini qəbul edib

    Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) prezidenti Ersin Tatar Azərbaycan, Türkiyə və Şimali Kipr parlamentlərinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) deputatı Şamil Ayrım məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, görüşdə üç ölkənin parlamentlərarası işçi qruplarının üzvləri iştirak ediblər:

    "Qarşıdan gələn prezident seçkiləri öncəsi Ersin Tatara xoş arzularımızı çatdırdıq. Eyni zamanda, Şimali Kipr xalqının haqq işinə, suverenliyinə və dövlətinə dəstəyimizi vurğuladıq. "Bir millət, üç dövlət - möhkəm həmrəylik, ortak gələcək".

    Ersin Tatar Azərbaycan Türkiyə şimali kipr Deputatlar
