    Эрсин Татар принял парламентские делегации Азербайджана, Турции и Северного Кипра

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 14:36
    Эрсин Татар принял парламентские делегации Азербайджана, Турции и Северного Кипра

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар принял делегацию в составе членов парламентов Азербайджана, Турции и Северного Кипра.

    Как передает Report, об этом сообщил депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

    По его словам, во встрече приняли участие члены межпарламентских рабочих групп трех стран:

    "Перед предстоящими президентскими выборами мы передали Эрсину Татару наши наилучшие пожелания. В то же время, мы подчеркнули нашу поддержку правому делу народа Северного Кипра. Одна нация, три государства - прочная солидарность, общее будущее".

