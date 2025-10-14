Эрсин Татар принял парламентские делегации Азербайджана, Турции и Северного Кипра
Внешняя политика
- 14 октября, 2025
- 14:36
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар принял делегацию в составе членов парламентов Азербайджана, Турции и Северного Кипра.
Как передает Report, об этом сообщил депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.
По его словам, во встрече приняли участие члены межпарламентских рабочих групп трех стран:
"Перед предстоящими президентскими выборами мы передали Эрсину Татару наши наилучшие пожелания. В то же время, мы подчеркнули нашу поддержку правому делу народа Северного Кипра. Одна нация, три государства - прочная солидарность, общее будущее".
