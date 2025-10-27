İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 20:33
    Ermənistan Rusiya ilə TRIPP çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Ermənistan Rusiya ilə "Tramp Marşrutu" layihəsi (TRIPP, Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi - red.) çərçivəsində mümkün əməkdaşlıq sahələrini müzakirə etməyi planlaşdırır.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ölkə parlamentində büdcə müzakirələri zamanı bildirib.

    "Tramp Marşrutu" çərçivəsində Rusiya tərəfi ilə əməkdaşlığın müzakirə edilib-edilmədiyi barədə suala Mirzoyan cavab verib ki, rusiyalı tərəfdaşlarla mövcud və potensial qarşılıqlı təsir mexanizmləri, eləcə də yeni maraqlı əməkdaşlıq sahələri müzakirə edilib.

    O qeyd edib ki, Ermənistanın mövcud dəmir yolu infrastrukturu Cənubi Qafqaz Dəmir Yollarının (Rusiya Dəmir Yollarının törəmə şirkətinə - red.) konsessiya idarəçiliyinə verilib, lakin müzakirə olunan TRIPP hissəsi (Türkiyə və Azərbaycanla dəmir yolu əlaqələri - red.) hələ tikilməyib, ona görə də onun da idarəçiliyə verilməsi barədə danışmaq hələ tezdir.

    Gümrü-Qars marşrutu üzrə Türkiyə ilə əməkdaşlıq barədə soruşulduqda Mirzoyan cavab verib ki, bu məsələ də gündəmdədir.

