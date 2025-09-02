Ermənistan Baş nazirinin müavini Aİ rəsmisi ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib
Xarici siyasət
- 02 sentyabr, 2025
- 14:58
Ermənistanın Baş nazirinin müavini Mher Qriqoryan və Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono bu gün İrəvanda keçirilən görüşdə avqustun 8-də Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilmiş razılaşmaları müzakirə ediblər.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
Tərəflər həmçinin bu razılaşmaların əsas müddəalarını, eləcə də Ermənistan-Aİ əməkdaşlığının cari və perspektiv istiqamətlərini müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
15:38
"Azərkosmos"un yığılmış zərəri 400 milyon manata yaxınlaşıbMaliyyə
15:33
Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölübDigər ölkələr
15:28
Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunubCOP29
15:21
Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlarXarici siyasət
15:21
İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcəkDigər ölkələr
15:21
Digahda bir nəfər süni sututarında batıbHadisə
15:20
Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıbMaliyyə
15:20
"Bavariya" hücumçusunu icarəyə veribFutbol
15:19