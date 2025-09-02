Мгер Григорян и Магдалена Гроно обсудили вашингтонские договоренности Армении и Азербайджана

Вице-премьер Армении Мгер Григорян и специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно на встрече в Ереване во вторник обсудили договоренности между Арменией и Азербайджаном, достигнутые 8 августа в Вашингтоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Стороны также обсудили ключевые положения этих договоренностей, а также текущие и перспективные направления сотрудничества Армении и ЕС.