    Ərdoğan: Cənubi Qafqazda qalıcı sülhün təmini üçün atılan addımlar məmnunluq doğurur

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 15:04
    Ərdoğan: Cənubi Qafqazda qalıcı sülhün təmini üçün atılan addımlar məmnunluq doğurur

    Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada qalıcı sülhün və rifahın təmin edilməsi üçün son zamanlar atılan addımlar məmnunluq doğurur. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Toplantısının Genişləndirilmiş İclasında deyib. 

    Onun sözlərinə görə, bu addımlar bəşəriyyət, iqtisadi və ticarət münasibətlərinin inkişafı üçün önəmlidir:

    "Orta Asiyada qardaş ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərdə işbirliyimiz artır. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində atılan addımlar sadəcə qardaş ölkələr üçün deyil, bölgənin inkişafına töhfə verəcək".

