Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndirib
- 08 noyabr, 2025
- 14:25
Bu gün birlikdə 30 illik işğalı sonlandıran möhtəşəm və mükəmməl bir Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edirik. Vətən müharibəsinin bütün şəhidlərini, Azərbaycanın igid övladlarını bir daha rəhmətlə anıram. Rəbbim şəhidlərimizin ruhlarını şad, məkanlarını inşallah cənnət eləsin.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda çıxışı zamanı bildirib.
O, Azərbaycanın Xalq şairi Məmməd Arazın şeirini səsləndirərək deyib:
"Məmməd Araz Azərbaycan türkünün Vətən eşqini belə söyləyirdi:
Bu gün gərək
Hər anımız Vətən! - desin.
Qılıncımız, qalxanımız
Vətən! – desin.
Ölənlərin əvəzinə
Qalanımız - Vətən! - desin.
Vətən, - desin!
Qəlbimizin hər duyğusu, hər vurğusu
Vətən! - desin.
Fərqi yoxdur, harada olaq
Zamanımız, məkanımız
Vətən! - desin!
Qəlbləri hər səfərində Vətən deyə döyünən qəhrəman qazilərimizə minnət duyğularımı ifadə edir, Uca Allah onlardan razı olsun deyirəm".