Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 14:43
    Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов и выразил благодарность ветеранам Карабахской войны, выступая на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    Как сообщает Report, он также прочитал стихотворение народного поэта Азербайджана Мамеда Араза о Родине.

    "Мамед Араз так выразил любовь азербайджанского тюрка к Родине", - добавил Эрдоган.

    Турция Реджеп Тайип Эрдоган Мамед Араз
    Видео
    Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndirib
    Видео
    President of Türkiye recites Mammad Araz's poem at military parade in Baku

    Последние новости

    14:59

    На военном параде в Баку впервые показаны новые боевые машины "Vikinq"

    Армия
    14:58

    На военном параде в Баку впервые показаны Vaşaq и Kobra-2

    Армия
    14:57

    Совет стражей конституции Ирана одобрил деноминацию нацвалюты

    В регионе
    14:57
    Фото

    Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на VI Играх исламской солидарности

    Индивидуальные
    14:50
    Фото
    Видео

    На военном параде в Баку демонстрируют военную технику - ОБНОВЛЕНО-3 + ПРЯМОЙ ЭФИР

    Армия
    14:47

    Пять человек пострадали при обрушении фасада многоэтажного дома в Астане

    В регионе
    14:43
    Видео

    Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку

    Внешняя политика
    14:41

    Посол: Эфиопия чтит крепкие узы дружбы и сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:39

    В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Благовещенска в Москву

    В регионе
    Лента новостей