Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов и выразил благодарность ветеранам Карабахской войны, выступая на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report, он также прочитал стихотворение народного поэта Азербайджана Мамеда Араза о Родине.

"Мамед Араз так выразил любовь азербайджанского тюрка к Родине", - добавил Эрдоган.