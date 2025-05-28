Ərdoğan Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın 28 May - Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri "X" sosial media hesabında Azərbaycanı təbrik edib.

Prezident Azərbaycanın müstəqilliyinin müdafiəsi uğrunda canlarını təhlükəyə atan, müstəqillik və gələcək uğrunda şəhid olanları ehtiramla yad etdiyini vurğulayıb.