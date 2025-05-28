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Ərdoğan Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib

Ərdoğan Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın 28 May - Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib.
Xarici siyasət
28 may 2025 15:59
Ərdoğan Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib
Rəcəb Tayyib Ərdoğan

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın 28 May - Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri "X" sosial media hesabında Azərbaycanı təbrik edib.

Prezident Azərbaycanın müstəqilliyinin müdafiəsi uğrunda canlarını təhlükəyə atan, müstəqillik və gələcək uğrunda şəhid olanları ehtiramla yad etdiyini vurğulayıb.

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