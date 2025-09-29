İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Emi Karlon: Vaşinqton razılaşmaları Cənubi Qafqazda cəsarətli yeni fəslin başlanğıcıdır

    Xarici siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:42
    Avqustun 8-də Ağ Evdə imzalanan sülh bəyannaməsi Cənubi Qafqaz regionunun tarixində cəsarətli yeni fəslin başlanğıcı oldu.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Amerika universitetlərinin azərbaycanlı məzunları üçün keçirilən illik qala tədbirində deyib.

    Karlonun sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlar davamlı sülhün bərqərar olunmasında Azərbaycan və Ermənistanı dəstəkləməyə sadiqdir.

    "Sülh və regionun davamlı inkişafı hökumətlərimiz arasında əməkdaşlıqdan daha çox asılıdır. Amerikalılar və azərbaycanlılar arasında şəxsiyyətlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi də eyni dərəcədə vacibdir. Biz sizin bunun mümkün olmasına və Cənubi Qafqazın ticarət, tranzit və enerji sahələrində böyük potensialının açılmasına kömək edəcəyinizə ümid edirik", - o vurğulayıb.

    Emi Karlon Cənubi Qafqaz regionu ABŞ
    Эми Карлон: Вашингтонские договоренности - начало новой смелой главы на Южном Кавказе

