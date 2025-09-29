Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Эми Карлон: Вашингтонские договоренности - начало новой смелой главы на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 19:30
    Мирная декларация, подписанная в Белом доме 8 августа, ознаменовала начало новой смелой главы в истории региона Южного Кавказа.

    Как сообщает Report, об этом заявила временный поверенный в делах США в Баку Эми Карлон на ежегодном гала-вечере азербайджанских выпускников американских университетов.

    По словам Карлон, США привержены оказанию поддержки Азербайджану и Армении в установлении прочного мира.

    "В конечном счете, мир и дальнейшее развитие региона зависят не только от сотрудничества между нашими правительствами. Не менее важным является укрепление межличностных связей между американцами и азербайджанцами. Мы рассчитываем, что вы поможете сделать это возможным и раскрыть огромный потенциал Южного Кавказа в сфере торговли, транзита и энергетики", - подчеркнула она.

    США Южный Кавказ Вашингтонские соглашения
