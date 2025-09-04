Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq
Xarici siyasət
- 04 sentyabr, 2025
- 10:24
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Perunun San-Markos Milli Universitetində mühazirə ilə çıxış edəcək.
Bu barədə "Report" universitetin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Mühazirə universitetin nəzdindəki Asiya Araşdırmaları Mərkəzi və Azərbaycan Respublikasının səfirliyi tərəfindən təşkil olunacaq.
E.Məmmədov Cənubi Qafqazdakı siyasi vəziyyətin təhlilini təqdim edəcək və Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri barədə danışacaq.
San-Markos Milli Universiteti təkcə Perunun deyil, bütün Latın Amerikasının ən qədim universitetidir. Limada yerləşən ali təhsil müəssisəsi 1551-ci il mayın 12-də İspaniya kralı I Karlosun fərmanı ilə təsis edilib.
