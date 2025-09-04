İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 10:24
    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq
    Elnur Məmmədov

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Perunun San-Markos Milli Universitetində mühazirə ilə çıxış edəcək.

    Bu barədə "Report" universitetin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Mühazirə universitetin nəzdindəki Asiya Araşdırmaları Mərkəzi və Azərbaycan Respublikasının səfirliyi tərəfindən təşkil olunacaq.

    E.Məmmədov Cənubi Qafqazdakı siyasi vəziyyətin təhlilini təqdim edəcək və Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri barədə danışacaq.

    San-Markos Milli Universiteti təkcə Perunun deyil, bütün Latın Amerikasının ən qədim universitetidir. Limada yerləşən ali təhsil müəssisəsi 1551-ci il mayın 12-də İspaniya kralı I Karlosun fərmanı ilə təsis edilib.

    Azərbaycan Peru Universitet
    Rus Versiası Rus Versiası
    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Son xəbərlər

    10:35

    ASCO-nun Gəmi Təmiri Zavodunda hasil edilmiş günəş enerjisinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:24

    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq

    Xarici siyasət
    10:09

    Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"

    İdman
    10:07

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb

    İKT
    10:03

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıb

    İKT
    09:52

    Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

    Maliyyə
    09:45

    "Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilər

    Futbol
    09:43

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib

    Digər ölkələr
    09:40

    ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti