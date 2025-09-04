Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

Заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов выступит с лекцией в Национальном университете Сан-Маркос в столице Перу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза.

Лекция организована Центром азиатских исследований при Университете совместно с посольством Азербайджанской Республики.

Эльнур Мамедов представит анализ политической ситуации на Южном Кавказе и расскажет о ключевых направлениях внешней политики Азербайджана.

Национальный университет Сан-Маркос - старейший университет не только Перу, но и всей Латинской Америки. Государственное высшее учебное заведение, расположенное в Лиме, основано 12 мая 1551 года по указу испанского короля Карлоса I.