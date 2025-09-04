Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026

    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 10:16
    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов выступит с лекцией в Национальном университете Сан-Маркос в столице Перу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Лекция организована Центром азиатских исследований при Университете совместно с посольством Азербайджанской Республики.

    Эльнур Мамедов представит анализ политической ситуации на Южном Кавказе и расскажет о ключевых направлениях внешней политики Азербайджана.

    Национальный университет Сан-Маркос - старейший университет не только Перу, но и всей Латинской Америки. Государственное высшее учебное заведение, расположенное в Лиме, основано 12 мая 1551 года по указу испанского короля Карлоса I.

    Эльнур Мамедов Перу университет Сан-Маркос лекция МИД
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq

    Последние новости

    10:29

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%

    ИКТ
    10:28

    В августе кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 25%

    ИКТ
    10:25

    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к переговорам, но мы своего добьемся

    Другие страны
    10:16

    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Внешняя политика
    10:13

    Доходы и расходы Фонда восстановления минерально-сырьевой базы увеличились

    Финансы
    09:55

    Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

    Спорт
    09:47

    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    Происшествия
    09:44
    Фото

    Министерство молодежи и спорта запустило проект "Утренний спорт"

    Индивидуальные
    09:42

    В Масаллы 17-летний юноша утонул в водоеме

    Происшествия
    Лента новостей